Allikad: Trump on Venemaa pärast tulivihane

Allikate sõnul karjub Trump Valges Majas telerite peale, kui need uurimist kajastavad, ning väidab, et on langenud vandenõu ohvriks.

Allikate väitel on Trumpi raev suunatud osaliselt oma nõuniku Robert Muelleri ja tema ametisse määranud justiitsministeeriumi ametniku Rod Rosensteini suunas, kes presidendi arvates on mõlemad meelestatud tema vastu.

Eile tunnistas Trump esimest korda, et on seoses Venemaa võimaliku sekkumisega föderaaluurimise all.