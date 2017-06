Taani homoabielud teevad kiiret tõusu

Riikliku statistika andmeil on aastate jooksul paari pandud 416 samasoolist paari – neist 2012 aastal 51, kuid mullu juba 105. Uuringud näitavad, et suurima osa abiellujatest moodustavad lesbipaarid.

Uue korra kehtestamise eest seisnud Kopenhaageni piiskop Peter Skov-Jakobsen ütles, et tal on heameel näha – nii paljud kasutavad seadust. Samas kritiseeris ta muudatusega kaasnenud väitluse tooni. «Toon oli vahel ebakohaselt tugev – aga vaadates arve on näha, et seksuaalvähemuste kogukond kasutab seda võimalust,» lausus ta.

Taanlane lisas, et soovimatuse korral säärast paari laulatada võib preester sellest loobuda. Sel juhul suunatakse abielluda tahtjad teise vaimuliku juurde, kes sellega nõus on. Skov-Jakobseni sõnul on keeldujad preestrite seas vähemuses.

Erinevused hetero- ja homopaaride laulatustseremoonias on väikesed – näiteks öeldakse mehe või naise asemel hoopis «partner».

Samasooliste tsiviilkooselu seadustati Taanis aastal 1989.