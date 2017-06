Gonorröa vaevab Rootsimaad

Terviseameti statistika järgi oli mai lõpu seisuga sel aastal nakatunud 939 inimest ehk 254 rohkem kui mullu samal ajal. «Gonorröajuhtude arv suureneb kiiresti ja see paneb tuleviku pärast muretsema,» lausus Stockholmis asuva Danderydi haigla ämmaemand Sofia Alsing.

Haiglasse pöördunud gonorröapatsientide arv on tänavu kolmekordistunud. Alsing ütleb: kui varem levis haigus peamiselt meestelt meestele, siis nüüd aina rohkem ka naiste ja noorte seas. Samal ajal on kerkinud mured, et antibiootikumid ei pruugi kõike haiguse tüvesid lähitulevikus enam ravida.

Bakterhaigus tekitab suguelunditest kollast või rohekat eritist ning see võib põhjustada ka liigeste põletikku. Koos klamüüdiaga kuulub tõbi Rootsis haiguste alla, mille kahtluse korral on arvataval haigestunul kohustus minna end testima.