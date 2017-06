Saudi Araabia piirivalve lasi maha iraanlasest kaluri

"Pärsia lahel eksisid kaks kalapaati tormise ilma ja tugeva lainetuse tõttu. Saudi Araabia piirivalve väitel sisenes üks alus nende vetesse, kus selle pihta tuli avati. Surma sai üks kalur," rääkis siseministeeriumi piiriasjadega tegeleva osakonna juht Majid Aghababaie kohalikule meediale.

"Isegi kui alused sattusid tõepoolest Saudi Araabia vetesse, siis pole piirivalve volitatud tuld avama," sõnas Aghababaie.

Iraani välisministeeriumi eestkõneleja Bahram Ghassemi tegi samasisulise avalduse.

Iraani riiklik uudisteagentuur edastas hiljem Aghababaie informatsiooni, et üks alustest on kadunud.

"Meil pole uudiseid ühe aluse kohta," ütles Aghababaie.

Vanade rivaalide Saudi Araabia ja Iraani vahel on suhted niigi pingelised pärast kuu alguse terrorirünnakuid Teheranis, milles sai surma 17 ja vigastada 40 inimest ja mille eest võttis vastutuse sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik. Rünnakud tehti parlamendihoonele kesklinnas ja Iraani revolutsiooniaegse liidri ajatolla Ruhollah Khomeini mausoleumile Lõuna-Teheranis.

Iraani eliitüksus rahvuskaart tõotas kättemaksu äärmusrühmituse Islamiriik topeltrünnaku eest Teheranis, kuid ütles, et sellega on seotud ka Washington ja Ar-Riyad.

"Revolutsioonikaart on alati tõestanud, et ei lase süütute inimeste verd valada, ilma et kätte maksaks," öeldi avalduses.

"Terrorirünnakud, mis tulevad nädal aega pärast Ühendriikide presidendi kohtumist ühe piirkonna reaktsioonilise valitsuse (Saudi Araabia) liidriga, näitavad, et nad on selle julma teoga seotud."

Iraani luureminister Mahmoud Alavi süüdistas laupäeval samuti Saudi Araabiat.

"Saudi Araabia rahastab Iraanis tegutsevaid terrorirühmi," avaldas Alavi sel nädalal arvamust.

"Meil on luureandmeid, et Saudi Araabia toetab aktiivselt muu hulgas terrorirühmitusi, mis tegutsevad Baluchistani provintsis," lisas minister.