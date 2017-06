Koalitsioon ründab Mosuli vanalinna

Eriväed tungivad peale läänest, föderaalpolitsei alustas pealetungiga lõuna poolt. ÜRO hinnangul võib tihedalt asustatud vanalinnas olla lõksus kuni 100 000 tsiviilisikut. Neil on palutud võimaluse korral lahkuda.

Iraagi väed eile Mosuli lääneosas. Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Scanpix

Viimase kahe nädala jooksul on Mosuli lääneosas saanud surma vähemalt 230 tsiviilisikut. Osad neist on langenud koalitsioonivägede pommi- ja raketirünnakute ohvriks, teised on lasknud maha ISISe snaiprid.

Iraagi väed on varem avaldanud, et nad ei tea, kui palju terroriste võib vanalinnas peituda. Põgenema pääsenud elanikud on jutustanud meeleheitlikust eluolust, kus napib nii toitu kui vett.

Tsiviilisikud Mosulist põgenemas. Foto: Mohamed El-Shahed/AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide juhitud koalitsioonivägede pealetung Mosulile kestab nüüdseks üheksandat kuud.