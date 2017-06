Saksamaa viib sõjalennukid Türgist Jordaaniasse

Berliin otsustas oma tankur- ja luurelennukid Türgi Incirliki baasist ära viia pärast seda, kui Ankara ei lubanud Saksa parlamendisaadikutel külastada baasis teenivaid umbes 270 Saksa sõdurit. Saksa väed viiakse üle Jordaania Azraqi baasi.

Kaitseminister Ursula von der Leyen ütles usutluses ajalehele Bild am Sonntag, et tankurlennuk on kavas Jordaaniasse viia nii kiiresti kui võimalik ja see peaks jätkama tegevust juuli teises pooles.

Kuue Tornado luurelennuki Jordaaniasse toimetamiseks kulub kaks kuud, lennumasinad peaksid jätkama teenistust oktoobrist.