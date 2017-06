Filipiini kristlased maskeerivad end moslemiteks

Jalgsi on linnast põgenenud üle saja inimese, osad on ujunud ka üle jõe. Pääsenuid ravivad meedikud kirjeldavad põgenike leidlikkust: mõned neist on laenanud oma islamiusulistelt naabritelt hidžaabe.

Linnas on hetkel lõksus 1500 tsiviilelanikku. Äärmuslased kasutavad neid inimkilpidena, samuti valitseb toidupuudus. Kuulujuttude järgi söövad osad inimesed oma tekke. «Mõned söövad pappkaste,» räägib humanitaarabi organiseeriv kohalik poliitik Zia Alonto Adiong.

«Nad lihtsalt kastavad seda vette, et oleks pehmem,» selgitab ta.

Marawi linnast põgenevad tsiviilisikud. Foto: Romeo Ranoco/Reuters/Scanpix

Terroristlikule Islamiriigile (ISIS) truudust vandunud Maute äärmusrühmitusse kuuluvad islamistid vallutasid Marawi kolme nädala eest, lahingutes sai kokku surma 290 inimest, nende seas ka valitsussõdureid ja tsiviilelanikke.

Valitsuse sõnul lähenevad riiklikud väed terroristide kontrolli all olevale kvartalile, kuid olukorda raskendavad vaenlase snaiprid. Läheduses paikneb ka Ühendriikide väekontingent, kuid nemad valitsuse sõnul võitlusest aktiivselt osa ei võta.