KOHALIK VAADE: Kuidas slovakid oma ajaloo ümber pöörasid

Amnestia tühistamine on tõepoolest erakordne saavutus – arvestades asjaolu, et selline ettepanek on jõudnud parlamenti vähemalt seitse korda. Peaminister Robert Rico tavatses varem rõhutada, et amnestiad on moraalselt väärad, kuid pöördumatud – mis teda siis nüüd meelt muutma pani?

Esiteks suri Slovakkia esimene president Kovac ning meedia tuletas seetõttu meelde, kuidas ta Meciari autoritaarsele poliitikale vastu oli pannud. Lisaks mainis riigi praegune president Andrej Kiska matusekõnes kadunukese poja juhtumit ning rõhutas vajadust õiglus jalule seada. Kurb ja emotsionaalne sündmus tõi kaasa sobiva hetke muutusteks.

Vaja oli võita ka rahva toetus: et õiglust ei nõuaks vaid pealinna Bratislava kitsuke intellektuaalide kiht, vaid Slovakkia hääletajate enamik. See õnnestuski tänu märtsis linastunud filmile «Pantvangistamine». Filmis tegutsevad küll väljamõeldud tegelased ja sündmused ei vasta täpselt tegelikult toimunule, kuid siiski tõi see amnestiaküsimuse suure osa tavaliste slovakkide teadvusse. Ja kui miski üldse peaminister Ficot meelt muutma paneb, siis on see tema valijate tahe. Küsitluste järgi toetas Ficot amnestia tühistamises umbes 60 protsenti.

Lõpetuseks raiskasid paljud inimesed oma aega, raha ja energiat selleks, et töö lõpule viia: pika aja järel terendas tõesti perspektiiv õiglus jalule seada. Rühm mainekaid juriste teatas, et amnestiat saab tõepoolest tühistada. Hulk noori inimesi pani püsti veebipetitsiooni ning sellele andis väga lühikese aja jooksul oma toetushääle üle 70 000 inimese. Meedia oli täis amnestianõudeid ning kõik see kokku tõi edu.

Nüüd seisab Slovakkial ees täiesti teistsugune probleem. Õiglus on jalule seatud, kuid kas aastail 1995–1996 kuritegudega seotud inimesed tõesti vastutavad nende eest? Kas kohtunikud ja uurijad jätkavad avalikkuse pingutusi? Lõpptulemus pole praegu selge. Igatahes said slovakid nüüd maitse suhu sellest, et kodanikualgatus võib viia tõeliste ja positiivsete tulemusteni. Loodetavasti kulub järgmisel korral selleks vähem kui 20 aastat.