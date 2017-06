Londoni põlenguohvrite arv kasvas kümnete inimeste võrra

«Pean kahjuks ütlema, et tänahommikuse seisuga on meie andmetel 79 inimest surnud või kadunud, paraku pean eeldama, et nad on surnud,» ütles politseiülem Stuart Cundy täna ajakirjanikele.

Londoni lääneosas asuvas 24-korruselises Grenfell Toweris puhkes tulekahju ööl vastu 14. juunit. Varem kuni 600 inimest majutanud hoonest jäi järele vaid ärapõlenud vare.

Politsei on ametlikult seni tuvastanud vaid viis ohvrit, korrakaitsjad on hoiatanud, et osa säilmeid võib jäädagi tuvastamata. Cundy lisas, et otsingud kõrghoones jätkuvad.

«Me mõistame, et see on inimestele uskumatult masendav aeg ning püüame teha nii kiiresti kui võimalik,» ütles politseiülem, lubades põlengu asjaolude väljaselgitamiseks põhjalikku uurimist ja süüdlaste vastutusele võtmist.

Cundy hoiatas, et ohvrite arv võib veelgi muutuda.

«Arvan, et Grenfell Toweris võis viibida inimesi, kelle kadumisest ei teata,» ütles politseiülem. «Samamoodi võib olla inimesi, kellel õnnestus tulest pääseda ning kes ei ole mis tahes põhjustel sellest oma lähedastele teatanud.»

Eile teatasid kaks ministrit Briti meediale, et fassaadikatteks võidi kasutada materjali, mis on Ühendkuningriigis seadusega keelatud.

Ekspertide hinnangul aitas hoone fassaadikate, mis sisaldas isolatsiooni, levida leekidel kiiresti mööda hoone seina üles. Mõned ekspertidest ütlesid, et nad pole varem näinud tulekahju niivõrd kiiret levikut.

Kaubandusminister Greg Handsi sõnul viib valitsus läbi kiireloomulist inspektsiooni umbes 2500 sarnases kõrghoones üle Suurbritannia, et hinnata nende turvalisust.

Nii Hands kui ka rahandusminister Philip Hammond ütlesid televisioonis, et Grenfell Toweri hiljutisel renoveerimisel kasutati fassaadikatteks materjali, mis tundub olevat Suurbritannias seadusega keelatud.

Hands rõhutas, et ametnikud hetkel ei tea täpselt kõiki üksikasju möödunud aastal toimunud renoveerimisest.

Grenfell Toweri ohvrite mälestamine Londonis sündmuskoha lähedal. Fotod: REUTERS/Marko Djurica /Scanpix