Moskva: USA sanktsioonid saavad väärilise vastuse

«Mis puutub sanktsioonidesse, ei ole need USA-ga läbirääkimise küsimuseks. Me ei aruta USA sanktsioonide tühistamise tingimusi,» ütles Rjabkov täna usutluses Interfaxile.

«Kuid loomulikult ütleme, et edaspidine sanktsioonisurve tugevdamine, kui see sünnib, kutsub esile meie reaktsiooni ja see mõjub dialoogile ja koostööle eri valdkondades väga halvasti,» rõhutas Rjabkov.

«Seda me ütleme. Lahkunud administratsioon teadis seda seisukohta väga hästi ja sedasama seisukohta oleme mitu korda eri tasemetel, sh väga kõrgel, selgitanud ka president Donald Trumpi administratsioonile,» ütles Rjabkov.

Rjabkov ja Shannon kohtuvad Peterburis 23. juunil.