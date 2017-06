Venezuela rikkuritel käib pidu katku ajal

Kuigi riiki on tabanud vaesus ja poliitiline vägivald, käituvad rikkad, nagu kriis neid ei puudutaks. Ning just maailma vägivallapealinnana tuntud Caracas on Ladina-Ameerika riikides esimene, kus avati trendika rahvusvahelise ööklubide keti Buddha Bari harulokaal.

Olukorras, kus riigis on puudus jahust ja suhkrust, saab Buddha Bari menüüst tellida searibisid, tuunikala steiki või takosid kalaga – seda muidugi juhul, kui külastajatel on välja käia piisavas koguses dollareid.

«Caracases saab veeta aega sama mõnusalt nagu New Yorgis, Dubais või Peterburis,» ütles üks koha omanikest Cristhian Estephan.

Kaheksa lõhe-kreveti-suši tükki maksab siin näiteks 55 boliivarit (ligi viis eurot) – see on rohkem kui veerand ametlikust miinimumpalgast.

Viimastel kuudel on Venezuela saanud välismeedia kajastuses samatähenduslikuks tänavatel põlema pistetud autorehvide, pisargaasi ja veekahuretega. President Nicolás Maduro vastased massimeeleavaldused on märk sellest, et venezuelalastel on viletsuses elamisest kõrini, jõukamad saavad endale aga senini lõbutsemist lubada.

Turvatud seinte vahel asuvad nooblid baarid ja söögikohad on rahvast täis. 2015. aastast tegutsenud Buddha Bar avati siis, kui majandus oli juba kriisis.

Lokaali külastaja Ahisquel ütles, et käib siin koos oma naftaärimehest abikaasaga umbes kord nädalas, lisades, et on ka ise protestidest osa võtnud. Nagu teised intervjueeritavad, keeldus ta oma täisnime avaldamast.

«Päeva ajal loobime kive ja õhtul tuleme siia,» sõnas ta. «Pärast meeleavaldusel käimist on hea võtta hetk lõõgastumiseks – kuigi tegelikult ei saa me puhata enne, kui see valitsus on kadunud.»

Boliivari kursi langemine mõjutab siiski ka Venezuela rikkaid. Aga kuna enamik neist hoiustab oma raha USA dollarites, on nende seis teistega võrreldes parem.

Tavalistel venezuelalastel on praegu väga keeruline aeg, märkis Ahisqueli abikaasa. «Kui sulle ei maksta palka välisvaluutas, siis on siin riigis võimatu elada.»

Alates sellest, kui Maduro eelkäija Hugo Chávez alustas oma sotsialistlikku revolutsiooni, on paljud jõukamast rahvast kodumaalt lahkunud, kes Miamisse või Los Angelesse, kes Madridi.

Mõni neist on aga ka otsustanud jääda, näiteks riigi varakaim mees, Venezuela suurima toidufirma Polar omanik Lorenzo Mendoza. Osa neist ärimeestest on nn šampanja-sotsialistid, rikastudes Chávezi nn Bolivari revolutsiooni käigus ja seetõttu viidatakse neile tihtipeale sõnapaariga «boli-bourgeois».

«Kui näeme «boli-bourgeois'»-ärimehi, pistame jooksu. Nad tunneb ära kilomeetri kauguselt,» rääkis 49-aastane Venezuela jurist Carlos, istudes Caracase golfiklubi basseini ääres.

Chávezi järgijate tõus Venezuela äriilmas mõjutas Venezuela traditsiooniliselt varakate perekondade elu, sealhulgas ka Carlose oma.

«Kõik on väga kallis ja nüüd on vaid neile jõukohane siin elada,» selgitas jurist.

Riigis, kus Maduro püüab Chávezi käivitatud revolutsiooni jätkata, saab raha eest kõike. Enne naftaekspordi katkemist 2014. aasta keskel olid riigi majandusnäitajad tugevad.

«Venezuela jõukus tuleneb naftaekspordist laekuvalt tulust, mille riik siis omakorda laiali jagab,» sõnas Simon Bolivari ülikooli sotsioloog Colette Capriles.

«Chávezi valitsus eelistas rahajagamisel neid, kes seda enim vajasid,» ütles ta. Peale selle tekkis ka võimalus täita selle rahaga võimudele lähedal seisvate inimeste taskuid.

«Niisugune sotsialismi vorm on sünnitanud mõned väga võimukad miljonärid,» lausus Caprilles. «Enamik neist on kas valitsusametnikud või siis neile lähedal seisvad isikud – ja praegu on just need inimesed peamine põhjus, mis valitsust veel püsti hoiab.»

Pärast päikese loojumist on Caracase tänavad inimtühjad. Kohalikud kardavad pimedas kodust välja minna, sest tõenäosus langeda röövi või mõrva ohvriks on suur. Venezuela asub mõrvastatistika edetabeli tipus: möödunud aastal tapeti seal ÜRO andmeil iga 100 000 inimese kohta 70 inimest.

Aga silma alt ära, käib pealinna baarides ja restoranides siiski elu.

«Kõrgkiht pole väljas käimist lõpetanud,» ütles Estephan. «Ka kõige hullematel aegadel on inimesed omavahel kohtunud, abiellunud ja söönud. Sõu peab edasi minema.»