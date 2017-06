Champs-Élyséesʼl politseiautot ramminud masin süttis põlema

Politsei ütles, et praeguseks on autot juhtinud relvastatud meesterahvas arreteeritud ja olukord kontrolli all. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud. Politsei- ja õigusallikate teatel oli ilmselt tegemist tahtliku rünnakuga.

Pärast vahejuhtumit turvavad peatänaval relvastatud ja maskidega politseinikud. FOTO: GONZALO FUENTES/REUTERS/Scanpix

Auto juht lamamas teadvusetult maas. Politsei teatel on ta tõsiselt vigastatud. FOTO: THOMAS SAMSON/AFP/Scanpix

Pildil keskel rünnaku läbiviimiseks kasutatud auto. FOTO: ALAIN JOCARD/AFP/Scanpix