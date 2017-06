Macron võitis järjekordse meistritiitli

Prantsusmaa siseministeeriumi avalikustatud valimistulemuste kohaselt suutis REM teises voorus kindlustada 43 protsenti häältest, mis andis kahe valimisvooru peale nende lõpptulemuseks 53,38 protsenti ja tõi president Macroni parteile 308 kohta 577-liikmelises parlamendi alamkojas.

Lisades juurde REMi liitlaste Mouvement Démocrate’i (MoDem) saavutatud 42 mandaati, saab Macron kokku arvestada 350 saadikuga Prantsusmaa Rahvusassamblees.

Muljetavaldavale tulemusele lisab kaalu see, et valimised võitnud partei loodi kõigest veidi rohkem kui aasta tagasi. Macroni enda sõnul on REMi puhul tegu progressiivse parteiga, kus on ühendatud vasak- ja parempoolsed vaated.

Macroni tulise vastase ja paremäärmusliku partei Rahvusrinde liidri Marine Le Peni sõnul lõikas REM kasu valimistest kurnatud rahvast, kes ei tahtnud enam valimiskastide juurde minna.

Selle all pidas Le Pen silmas rekordiliselt madalat valimisaktiivsust pärast rohkem kui pool aastat kestnud eri valimiskampaaniaid. Parlamendivalimiste esimeses voorus käis valimas veidi alla 50 protsendi inimestest, teises voorus leidis tee valimisjaoskonda vaid 42,64 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Pikkade valimiskampaaniate kõrval nähakse madala valimisaktiivsuse põhjustena ka teisi olulisi faktoreid. Näiteks oli parlamendivalimiste teine voor viimase üheksa nädala jooksul juba neljas pühapäev, mil rahvast valima oodati. Samuti spekuleeriti, et inimesed ei pidanud teises voorus hääletamist vajalikuks, kuna sellele eelneval pühapäeval toimunud esimeses voorus saavutas REM ülekaaluka võidu.

Mitmes mõttes on Macron juba praegu suutnud Prantsusmaa poliitmaastikku tundmatuseni muuta. REMi suure edu tulemusena on märkimisväärselt vähenenud traditsiooniliste vasak- ja parempoolsete erakondade võim.

Samuti on ta poliitikasse kaasanud inimesi erasektorist, kellel nägi võimalust poliitmaastikul ilma teha. Umbkaudu kolmveerand kohtadest uues parlamendis läkski saadikutele, kes ei ole varem Rahvusassambleesse kuulunud. Macron peab oluliseks ka naiste rolli poliitikas ja suuresti tänu sellele kuulub vastvalitud parlamenti kokku 223 naist, mis on kõigi aegade suurim arv.

REMi võimas võit parlamendivalimistel annab Macronile võimaluse hakata oma poliitilisi ambitsioone ja lubadusi ellu viima, sest sedavõrd korraliku parlamendienamusega võib tekkida võimalus otsuseid senisest märksa kiiremini vastu võtta.

Juba lähinädalatel oodatakse esimesi muutusi mitmesuguste tööõigusega seotud küsimuste lahendamisel, mis muudaks töötajate palkamise ja vallandamise lihtsamaks. Selle abil loodetakse vähendada Prantsusmaad kimbutavat tööpuudust.

Samuti soovib valimised võitnud partei praeguste töötushüvitiste ja pensionite maksmise süsteemi uuendada ning politseile rohkem õigusi anda. Olulisel kohal on ka Prantsusmaa majanduse elavdamine ja eelarvepuudujäägi vähendamine. Loodetakse, et edukate riigisiseste majandusreformidega suudetakse veenda Saksamaad ka Euroopa Liidu majanduses uuenduslikke samme astuma.

Macroni jaoks on tähtis teema olnud Prantsusmaa ärisõbralikumaks muutmine, mille nimel tahetakse eelisjärjekorras langetada ettevõtte tulumaksu. Peale kõige muu soovitakse kehtestada ka poliitikute eetikakoodeks, et vältida skandaale, mis õõnestavad valijate usaldust.

Seekordsed parlamendivalimised andsid tugeva löögi aastakümneid Prantsusmaa poliitikat dikteerinud Sotsialistlikule Parteile ja konservatiivsele erakonnale Vabariiklased. Eriti kõvasti kannatavad sotsialistid, kelle saagiks jäi vaid 30 kohta parlamendis.

Arvestades juurde ka sotsialistide liitlaste tulemused, tõuseb see arv 44 peale. Viis aastat tagasi toimunud valimiste järel said sotsialistid rõõmustada 280 Rahvusassamblee koha üle.

Katastroofiline kaotus tuleneb suures osas sellest, et rahvas peab ebapopulaarse ekspresident François Hollande’i koduerakonda vastutavaks suure tööpuuduse ja sotsiaalsete probleemide eest.

Vabariiklased koos oma liitlastega hakkavad olema uue parlamendi suurim jõud opositsioonis, kokku suudeti võita 137 kohta.

Parlamendivalimiste võit oli Macroni jaoks juba teine suur triumf lühikese aja jooksul ja nüüd on tema käes kõik trumbid, et kujundada Prantsusmaa ümber oma parima äranägemise järgi.

Järgnevad viis aastat on Macroni ja REMi võimalus tõestada, et riigile suudavad uue hingamise anda ka need, kellel puudub varasem kogemus suures poliitikas.