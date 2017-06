Välismaa lühiuudised 20.06.2017

USA tulistas alla Süüria sõjalennuki

USA hävitaja F/A-18E Super Hornet tulistas Eesti aja järgi üleeile õhtul Süürias alla selle riigi sõjalennuki Su-22, mis oli varem rünnanud Süüria põhjaosas USA liitlastest Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) koalitsioonivägesid. «Koalitsioon ei soovi võidelda Süüria režiimi, Venemaa või režiimimeelsete jõududega, kuid ei kõhkle kaitsmast koalitsiooni või selle partnereid igasuguse ohu eest,» teatasid koalitsioonijõud avalduses. Venemaa kaitseministeerium lubas vastusammuna peatada suhtluse Pentagoniga, mispeale lubas USA astuda samme nn sõjalise kuuma liini taastamiseks Venemaaga. AFP/Interfax/BNS

Algasid Brexiti-kõnelused

Euroopa Liit ja Ühendkuningriik alustasid eile ametlikult kõnelusi viimase ühendusest lahkumise ehk Brexiti üle. ELi pealäbirääkija Michel Barnier ütles, et kõneluste eesmärk on Ühendkuningriigi korrastatud lahkumine EList. Briti Brexiti-ministri David Davise sõnul on peaminister Theresa May valmis tegema ülehomsel ELi Ülemkogul pakkumise, mis puudutab riigis elavate ühenduse kodanike õigusi pärast Brexitit, mis on üks kõige keerulisem läbirääkimispunkt. Kõnelused, mis jätkuvad 17. juulil, peaksid jõudma lõpule 2019. aasta märtsis. PM

79

ohvrit nõudis politsei andmetel läinudnädalane Grenfell Toweri põleng.

Pariisis rünnakut üritanu suri

Prantsusmaa pealinnas Pariisi Champs-Elyséesʼ peatänaval eile politseibussi ramminud auto süttis ning selle juht suri hiljem haiglas. Prantsuse siseminister Gerard Collomb (pildil) ütles, et vahejuhtum oli rünnakukatse, kuid ta ei avalikustanud ründaja isikut. Politseiallikate teatel leiti autost Kalašnikovi automaat ja veel mitu tulirelva. AFP/BNS/PM

NATO harjutas Suwałki koridori kaitsmist

Baltimaades rahvusvahelistel õppustel osalevad NATO väed harjutasid nädalavahetusel Suwałki koridori kaitsmist, mida liitlased saaksid kriisi korral kasutada Leedu, Läti ja Eesti toetamiseks. Kaks päeva kestnud õppustel Suwałki koridoris osales umbes 1500 sõdurit Leedust, Poolast, Ühendkuningriigist ja USAst. Suwałki koridor on umbes 100-kilomeetrine lõik Leedu-Poola piiril, mis piirneb läänes Kaliningradi oblasti ja idas Valgevenega. Tegemist oli osaga iga-aastasest USA juhitavast õppusest Saber Strike. BNS

Islamivõitlejad ründasid Malis

Mali pealinna Bamako lähedal populaarses kuurordis üleeilses Al-Qaeda kohaliku haru võitlejate rünnakus sai surma kaks tsiviilisikut, neli ründajat tapeti. Surma saanud tsiviilisikud on ELI heaks töötanud Mali naine ja Portugali mees. AFP/PM

Saksamaal uuritakse süütamisi

Saksa föderaalpolitsei uurib eile hommikul toime pandud 13 kaablisüütamist Berliini, Hamburgi, Kölni, Dortmundi, Leipzigi, Bremeni ja Bad Bevenseni raudteel. Mõnes paigas häirisid süütamised rongiliiklust. AP/BNS