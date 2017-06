Karjalas läks ümber paat noorukitega, kolm hukkus

Väljaande andmetel juhtus õnnetus Laadoga järvel Impilahti linna lähedal, kui kell 21.35 teatati, et paat viie noore inimesega vanuses 16 kuni 18 on läinud ümber ning kolm neist on hukkunud.

Karjala võimud on intsidenti ka kinnitanud. Kahel noorukil õnnestus kaldale ujuda.

«Kõigi ohvrite isikud on tuvastatud. Nad on kohalikud elanikud, kes puhkasid järve ääres,» ütles kohalik ametnik Interfaxile.

Viimati juhtus Karjalas samalaadne õnnetus täpselt aasta tagasi, kui 18. juunil läksid Säämäjärvi järvel ümber lastelaagri paadid 47 lapsega. Tookord kaotas elu 14 last.