USA minister: kõnelused NAFTA üle võivad kesta 2018. aastani

Ross ütles Washingtoni lähedal kaubandusüritusel, et "ideaalses maailmas" jõuaksid kõnelused lõpule sel aastal, kuid see tähendaks, et see peaks aset leidma rekordilise kiirusega.

"Seega, ma ei tea, kas me suudame seda teha," ütles Ross. "Kuid me kindlasti peame silmas kalendrit ja fakt on see, et kalender ei ole meie sõber."

President Donald Trumpi administratsioon andis seadusandjatele 90 päeva ette teada valitsuse kavatsusest alustada uusi läbirääkimisi 1994. aastal Mehhiko ja Kanadaga sõlmitud kolmepoolse leppe üle. Kõnelused peaksid algama augustis.

Kõnelusi võivad aga keerulisemaks muuta Mehhiko üldvalimised 2018. aasta juulis, mis vaatlejate sõnul võib tähendada seda, et president Enrique Peña Nietol ei pruugi olla vabad käed kauplemiseks. Samuti võib protsessi mõjutada USA kongressi vahevalimiste kampaania järgmisel aastal.

Valimiskampaania ajal nimetas Trump NAFTA-t USA jaoks katastroofiks ja lubas sellest kokkuleppest lahti öelda. Ta taganes aga ähvardustest pärast Mehhiko ja Kanada ametnike palvet seda mitte teha.