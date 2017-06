Vihane autojuht tappis 17-aastase moslemineiu

17-aastane Nabra Hassanen lõpetas pühapäeva hommikul koos sõpradega einet ühes Virginias asuvas söögikohas – tegu oli nende viimase einega enne ramadaani paastu. Nii Hassanen kui tema kaaslased olid riietatud traditsioonilistesse rüüdesse.

Teel koju hüppas äkitselt oma sõidukist välja üks autojuht ja hakkas Hassaneni peksma. Sõbrad jooksid seepeale kohalikku mošeesse abi järele. Algas jaht neiu ja tema ründaja leidmiseks.

Mourning the death of Nabra Hassanen today. #sayhername pic.twitter.com/MKMhAu6jAZ — Tanwi Nandini (@hiwildflower) June 19, 2017

Tüdruku surnukeha avastati lõpuks tiigist ja kõrvalt leiti ka pesapallikurikas. Politsei võttis kahtlusalusena kinni 22-aastase autoga kahtlaseid manöövreid teinud Darwin Martinez Torrese.

Nabra isa Mohmoud Hassanen ütleb, et tütrele sai saatuslikuks see, et ta on moslem. «McDonalds`is on palju lapsi ja rahvast, miks jooksis ta just selle tüdruku juurde?» küsib ta ründaja kohta. «Mille jaoks?» küsib isa.

«Kui ma lähen kohtusse, siis vaatan talle silma ja küsin: miks sa tegid seda minu tütrele?» jätkas Hassanen. «Siis ma andestan talle ja jätan ta Jumala palge ette. Issand mõistab tema üle kohut. Ta võttis mu tütre elu.»

Politsei pole toimunut liigitanud aga mitte vihakuriteoks, vaid hoopis niinimetatud maanteeraevuks. Tüdruk ja tema sõbrad olevat ilmselt liiklust takistanud.