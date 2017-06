Päästjad leidsid Laadogalt noorukite õnnetuspaadi

«Avastati paat, isiklikke asju selles ei olnud,» ütles päästeteenistuse esindaja.

Ta ütles, et kolme kaduma läinud teismelist öösel leida ei õnnestunud, kuid otsingud jätkuvad.

Eile õhtul läks Laadogal Impilahti lähedal ümber viie 16-18-aastase noorukiga paat. Karjala eriolukordade ministeerium teatas, et kaks neist leiti elusana ning just nemad õnnetusest teatasidki.

Olukorda tundev allikas ütles, et esialgsetel andmetel on vähemalt üks nooruk pärast paadi ümberminekut hukkunud.

«Kahe ellujäänud nooruki esialgne küsitlus näitas, et paadis oli nendega eakaaslasest neiu ja temal ei õnnestunud pääseda,» ütles allikas.

Kõikide kannatanute isikud on tuvastatud. Nad on kohalikud elanikud, kes puhkasid järvel. Vanematega on ühendus saadud ja nendega tegelevad psühholoogid.