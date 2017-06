Merkel tahab Macroniga arutada euroreforme

Merkel lausus ärijuhtidega kohtudes, et euroala ühise rahandusministri ametikoha loomist võib kaaluda, kui tingimused selleks on kohased.

Merkel tunnistas, et euroala riikide majanduslik sidusus jätab mõnevõrra soovida. Septembris neljandaks ametiajaks kantslerikohale kandideeriv Merkel kinnitas, et Saksamaa on avatud «majandusvalitsusele», mis koondaks euroala 19 liikmesmaa parimad kogemused töökohtade loomisel ja majanduskasvu tugevdamisel.

Macron tegi mais pärast presidendiks valimist esimese välisvisiidi Berliini, toona avaldas Merkel kindlat toetust tema üleskutsele alustada Euroopa Liidu ajaloolist rekonstrueerimist.

Saksamaa ja Prantsusmaa jõudsid eelmisel kuul kokkuleppele luua euroala reformiprotsessi käivitamiseks ühiskomisjon, mis uurib, kuidas tõhustada majanduspoliitika koordineerimist ja ühtlustada maksurežiimi.