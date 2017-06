Bagdadis teeniva Eesti koloneli sõnul lääs enam riigiehitust tegema ei hakka

Kolmas allikas ehk laen tähendab samuti Ühendriikide programmi, kus ameeriklased müüvad iraaklastele lennukeid, tanke ja muud vajalikku ning Bagdad peaks need summad väga pika aja peale protsentidega välja käima.

Nende puhul pole USA huvi mitte ühekordne ostu-müügitehing, vaid pigem iga varustuselemendi pikk elutsükkel. «Summad, mis lähevad asja ülalpidamiseks – eriti kui me räägime tankidest või lennukitest – on kümneid-sadu kordi suuremad kui ühekordne ost. See on tegelikult see, kust teenitakse,» selgitab Rõkk.

Hiljuti sattus seesama programm uudistesse pisut kurioosse seigaga. Nimelt pildistas vabakutseline ajakirjanik Courtney Body Mosuli lähistel Afganistani armee logo kandvat kõrbevärvi Ford Rangerit.

Seepeale nuputasid mõned julgeolekuanalüütikud ja mõlema sõja veteranid mõnda aega, kas ehk sõiduk saabuski läbi Iraani tuhatkonna kilomeetri kauguselt korrumpeerunud Afganistanist. Teised aga süüdistasid pildi autorit fotole ise afgaanide logo pealemonteerimist. Iraaklased omakorda pakkusid, et 300 Afganistanile saadetud masinat jõudis kogemata nende juurde.

Lõpuks tõi selguse majja Pentagon. Nagu seletas nende esindaja Washington Postile, värviti 94 iraaklaste tellitud autot vanast harjumusest Afganistanile mõeldud värviskeemiga ning saajamaa ei ole ka ise teise riigi sümboolikaga saadud masinaid üle värvinud. Võimalik olnuks ka kolmas värviskeem, 2006. aastal müüs USA samu masinaid Jeemeni eriväelastele.

Vales värvis autodest suurem skandaal puhkes möödunud kuul siis, kui inimõigusorganisatsioon Amnesty International avalikustas USA valitsuse auditi eelmainitud Iraagi vägede väljaõpetamise ja varustamise programmi kohta. Sealt selgus, et ameeriklastel puuduvad kindlad andmed selle kohta, kelle käes on praeguse seisuga sajad Hummerid, kümned tuhanded automaadid ja veel mitmesugust militaarvarustust, mida nad mullu Iraagi armeele, šiiidiüksustele ja kurdidele saatsid.

Kui raha ja varustus kõrvale jätta, on murekoht aga ka julgeolekusektori korraldus. Rõkki sõnul on seal asjad segi nagu pudru ja kapsad. «Politsei teeb armee tööd, armee teeb politsei tööd. Lisaks on neid, kes tegutsevad jõustruktuuride vastutusalal, väga palju: on kaitseministeerium, siseministeerium, Kurdistani ministeerium, kes tegeleb pešmergaga, ning täiesti eraldi on terrorismivastane teenistus, mis allub otse peaministrile,» loetleb ta. «Sellele lisaks on veel igasugused hõimuüksused ja nn rahvamobilisatsioonijõud.»

Aidata iraaklastel asjad paika panna nii, et igaüks teeb oma tööd, ongi osa nõunike tööst. «Ehk piirivalve mitte ei sõdi, vaid valvab piiri; politseinik mitte ei sõdi, vaid viib läbi uurimist, viib ellu liiklusjärelevalvet ja teeb muud politseitööd,» kirjeldab Rõkk ideaali, mille kohaselt jätaks ka armee järele praegu ette tuleva piirivalve- ja politseitöö tegemise.

Omaette proovikivi julgeolekusektoris õigele kohale paneku kõrval on riigi eri osade ühe eesmärgi nimel tegutsema saamine. USA riikliku strateegiliste uuringute instituudi (INSS) Lähis-Ida eksperdi Denise Natali hinnangul jookseb järjekordne veelahe 2014. aasta juunist, kui Iraagi suuruselt teine linn Mosul langes ISISe kätte. Varem prognoositud variant, et Iraak laguneb etnilisi ja usupiire mööda, on tema kohaselt muutunud ebatõenäolisemaks.