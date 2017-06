Trump kritiseeris Põhja-Korea režiimi

Eelmisel nädalal Põhja-Koreast kodumaale jõudnud ja esmaspäeval surnud Warmbieri surma kohta tegi president Trump oma Twitteri kontol ametliku avalduse, kus seisab:

«Avaldame Melaniaga sügavat kaastunnet Otto Warmbieri perekonnale tema enneaegse surma puhul. Pole midagi traagilisemat oma parimates aastates lapse kaotamisest. Meie mõtted ja palved on Otto perekonna, sõprade ja kõigiga, kes teda armastasid. Otto saatus tugevdab minu administratsiooni sihikindlust, et ennetada selliste tragöödiate juhtumist süütute inimestega, kelle üle valitseb režiim, kes ei austa õigusriigi põhimõtteid ega inimväärikust. USA mõistab taas hukka Põhja-Korea režiimi brutaalsuse, mille viimast ohvrit me praegu leiname.»

Riikidevaheliste edasiste suhete osas lähevad ekspertide hinnangud lahku.

Osa analüütikute sõnul oli Warmbieri surm järjekordne tagasilöök USA ja Põhja-Korea suhetele, mis on viimasel ajal olnud erakordselt pingelised. Usutakse, et diplomaatiliste suhete ülesehitamine aeglustub Warmbieri surma tõttu veelgi.

Teiste ekspertide sõnul ei lase Trumpi administratsioon end Warmbieri surmast segada ja jätkab Põhja-Koreaga suhete parandamist. Peetakse võimalikuks varianti, et Warmbieri humanitaarkaalutlustel vabastamine oli esimene Põhja-Korea samm paremate suhete loomisel USAga, vahendab New York Times.