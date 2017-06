Eesti lähistele on oodata Hiina ülimoodsat sõjalaeva

Pühapäeval väljus Lõuna-Hiinas Hainani saarel asuvast Sanyani sadamast rühm sõjalaevu, mis võtsid kursi Läänemerele, kus juuli lõpul toimuvad Peterburi lähistel ja Kaliningradi piirkonnas mereväeõppused Joint Sea 2017, vahendas Ilta-Sanomat.

Tegemist on esimeste Vene-Hiina mereväeõppustega Läänemerel, mujal on need toimunud alates 2012. aastast.

Raketihävitaja DDG-173 Changsha esindab ülimoodsat 052D-laevaklassi, mille aluseid pole varem rahvusvahelistel õppustel kasutatud.

2015. aasta augustis teenistusse võetud Changsha on 157 meetrit pikk ning laeva meeskond koosneb 280 liikmest. Aluse pearelvastuseks on raketid koos 64 laskeseadeldisega. Samuti on laeval võimas AESA-radarisüsteem, mis väidetavasti suudab tuvastada ka vargtehnoloogial põhinevaid USA uusimaid hävitajaid F-35.

052D-klassi laevu võrreldaksegi samal tasemel olevate USA Arleigh Burke-klassi hävitajatega.

Lisaks Changshale saabub Läänemerele ka 054A-klassi mitmeotstarbeline fregatt FFG-571 Yuncheng.

Ühisõppustel on kavas muu hulgas harjutada päästeoperatsioone ja kaubalaevade kaitset.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist ütles Aftonbladetile, et Rootsi on eelolevatest õppustest teadlik ning kindlasti kavatsetakse Läänemerel toimuvat jälgida.