Europarlamendi sümbol võidakse teha maatasa

Europarlamendi hoone vajab remonti, aga kuna see on väga kallis, siis soovitatakse ehitada täiesti uus hoone, kirjutab portaal deredactie.be. Uue hoone ehitamine maksab pool miljardit eurot. Politico teatel teeb europarlamendi direktor Klaus Welle ettevalmistusi, et saadikuid muudatustest teavitada. Dokument kandis märget «täiesti salajane», kuid lekkis siiski avalikkuse ette.

«Administratsioon soovitab tungivalt hoone uuesti ehitada selmet, et seda renoveerida,» seisab Politico teatel dokumendis. Dokument lubab, et selle muudatus järel vastab hoone täiesti europarlamendi tööks vajalikele nõuetele.

Politico kirjutab, et europarlamendi president Antonio Tajani ja 14 asepresidenti kohtuvad esmaspäeval Strasbourgis, et arutada Paul-Henri Spaaki hoone lammutamist. Paul-Henri Spaaki nime kandvas hoones asub nii europarlamendi presidendi büroo kui ka istungitesaal.

Hoone valmis 1993. aastal ja selle ehitus läks maksma 42 miljardit Belgia franki (u miljard eurot).

Dokumendi kohaselt hakkab Staaki hoone «eluiga» läbi saama. Seda hakati 1980ndate lõpus Belgia kinnisvaraarendaja poolt ehitama rahvusvahelise konverentsikeskusena, europarlament võttis selle hiljem nö üle. 2012. aastal varises osaliselt kokku istungitesaali lagi, kuna katuses olid praod. «Euroopa demokraatia õnneks juhtus see augustis parlamendi puhkuse ajal,» kirjutab Politico.

Welle sõnul on parlament tellinud kaks ekspertiisi, mida esitletakse esmaspäeval. uuringute kohaselt oleks ehitise «üldine tugevdamine» väga kulukas, keeruline ja võtaks kaua aega. Samuti toob see kaasa märkimisväärset müra. Seetõttu on soovitatakse hoone lammutada.

Esialgu pole veel teada, kui kalliks renoveerimine võiks minna, kuid kindlasti on muudatusi vaja, sest praegune hoone ei vasta Euroopa nõuetele (nn Eurocode). Väidetakse, et mõttekam on ehitada uus hoone. See lahendus läheb 2015. aasta hindade järgi maksma u 500 miljonit eurot.