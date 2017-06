Saksa naisräppar pandi prostituutide peksmise eest vangi

Schwesta Ewa eile kohtusaalis. / Huebner/imago/Jan Huebner/Scanpix

Naisnäppar oli nimelt jätnud maksmata makse suurusjärgus 60 000 euro eest ning löönud ja oli ta vägivallatsenud naiste kallal, keda ta väidetavalt kupeldas.

Prokuratuur oli taotlenud 32-aastasele nelja aasta ja kolme kuu pikkust vanglakaristust, süüdistades Ewat ka inimkaubanduses, sest räppar oli väidetavalt sundinud naisi, sealhulgas ka alaealisi tüdrukuid prostituuditeenuseid osutama.

Kohus leidis siiski, et viimase tõestamiseks polnud piisavalt asitõendeid.

Laulja sõnul olid naised ise prostitutsiooniärisse sisenenud, seda väidet kinnitasid ka kaks kohtus tunnistusi andunud 17- ja 19-aastast naist.

Schwesta Ewa on sündinud Poolas ja üles kasvanud Kiilis, oma varem antud intervjuudes on ta väitnud, et töötas enne tähelendu saksa räpimaailmas samuti prostituudina.