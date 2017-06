Politsei ähvardas koduaias USA lipu heisanud peret kopsaka rahatrahviga

Taanis kehtiv lipuseadus ütleb nimelt, et ilma eriluba omamata ei tohi riigi territooriumil lehvida ükski teine lipp, peale Taani enda - valge risti punasel taustal.

Taani lipp Amalienborgi lossis Kopenhaagenis. FOTO: Haakon Mosvold Larsen/SCANPIX NORWAY/Scanpix

Politsei käis Rikke Hedegårdi kodus esmaspäeval ja palus selle koheselt alla võtta. Selleks hetkeks oli lipp mastis olnud juba ligi kuu aega ning politseile oli saabunud korduvaid teateid, et antud aadressil eiratakse Taani lipuseadust, selgub politsei raportist.

Väidetavalt hoiatas politsei lipu heisanud peret, et kui seda ei langetatata, tuleb neil tasuda 2500 Taani krooni (336 eurot) suurune rahatrahv.

Hedegård ütles väljaandele, et ta on pettunud, et keegi enne politseisse teatamist temaga sellest ei rääkinud.

«Minu jaoks on arusaamatu, et kui keegi oli sellest häiritud, miks ta siis siit läbi ei astunud ja seda ei öelnud? Me liigume siin iga päev ringi ja väga lihtne oleks olnud meid lihtsalt korraks kõrvale kutsuda, nii et ka meie oleks saanud omapoolse seisukoha esitada,» ütles ta.

Hedegårdi koduõuel lehvis Ameerika lipp nimelt seetõttu, et perele meeldib väga kõik ameerikalik.

«Me tunneme, et kuulume Ameerika kultuuri, kuigi elame Taanis,» kommenteeris pereema.

«Ma saaksin aru, kui meil lehviks siin natside või ISISe lipp, aga seeo on ju Ameerika oma. Me lihtsalt ei saa aru. Tõenäoliselt kaebasid nad seetõttu, et nad ei tunneta end osana sellest kultuurist,» ütles ta.

Mõned erandid Taani lipuseaduses siiski on - näiteks võib heisata Gröönimaa ja Fääri saarte lipu, aga ka teiste Skandinaavia maade lippe või siis ELi ja maailmaorganisatsiooni ÜRO lipu, täheldakse justiitsministeeriumi eeskirjades.

Juhul kui siiski antakse luba lehvitada ka teiste riikide lippe, on selle tingimuseks, et selle kõrval on mastis ka vähemalt sama suur Taani lipp.

Välisriikide lipu heistamise keeld Taanis pärineb aastast 1915.