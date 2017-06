Venemaa meelitab Hiinat neile esimest kiirraudteed ehitama

800 kilomeetrit pika, Venemaa pealinnast Moskvast Volga äärde Tatarstani pealinna Kaasanisse viiva kiirrongiliini ideega nõustus Venemaa president Vladimir Putin neli aastat tagasi, kui enamik 2014. aasta Sotši taliolümpia objekte oli juba valmis ning Kreml otsis Venemaa majanduse edukuse näitamiseks järgmist suurt ehitusideed.

Kuigi juba siis kõlas kahtlusi, kas sellise kiirraudtee ehitamine on majanduslikult mõttekas, anti projekti väljatöötamiseks roheline tee.

Putin andis isegi lubaduse, et kolme ja poole tunniga Moskvast Kaasanisse kihutav kiirrong (praegu sõidab kõige kiirem rong sama tee 11 tunniga – J. P.) läheb käiku juba 2018. aasta suvel jalgpalli MMi mängude ajaks. Ehituse maksumuseks arvestati siis vähemalt triljon rubla. Tollase kursi järgi tegi see 21,5 miljardit, praegu ligi 16 miljardit eurot.

Siis aga tulid Krimmi sündmused, lääne Venemaa-investeeringute külmutamine ning majanduslangus. Peale selle tekkis Kremlil põletav vajadus hakata kiirkorras ehitama silda üle Kertši väina, et ühendada hõivatud Krimm maismaad pidi ülejäänud Venemaaga. Juba järgmise aasta lõpuks autoliikluseks avatava 19-kilomeetrise silla hinnakd tuleb praeguse kursi järgi vähemalt viis miljardit eurot.

Sellele vaatamata pole kuni 400 kilomeetrit tunnis sõitvate rongide jaoks plaanitava Moskva-Kaasani kiirliini – mis oleks esimene eraldi vaid selleks otstarbeks rajatav raudteeliin Venemaal – ideed veel maha maetud. Selle ehitamise algusaega ei julge ametiisikud siiski enam ennustada. Heal juhul alustatakse ehitust kahe-kolme aasta pärast, pakkus Venemaa ühe suurima transpordiuudistele keskendunud portaali Infranews peatoimetaja Aleksei Bezborodov.

«See ei saa põhimõtteliselt kiiresti käia. Esimest korda ikkagi,» rääkis Bezborodov Postimehele, viidates, et praegune Venemaa ainuke kiirrongiliin Moskva ja Peterburi vahel ei ole spetsiaalselt selleks ehitatud. «Vaadake ise, kui kaua võtab aega Sillamäele kaldapealse väljaehitamise või Narva-Jõesuu tänavate kooskõlastamine! Mis siin imelikku on [et ehitamise alustamine kaua aega võtab].»

Kaasani tuntud raudteetranspordieksperdi ja majandusteadlase Tahir Davletšini sõnul aga ei paista projektil perspektiivi. «Raha [selleks] ei ole Venemaa [riigi]eelarves ega Venemaa Raudteedel,» väitis ta Postimehele. «Projekti peamine probleem on selles, et see ei sündinud majanduslikel kaalutlustel, vaid oli algusest peale poliitiline.»

Kremli idee oli võtta triljon rubla kiirrongiliini ehituseks rahvusliku heaolu fondist (sisuliselt riigieelarveline fond tulevaste pensionite väljamaksmiseks), kuid majanduskriisi ajal on sellest loobutud, sest fondist on saanud viimane tagatis Venemaa majanduse püstihoidmiseks. Erinevalt headel aegadel tänu naftamüügi «ületulule» täidetud riiklikust reservfondist (kolme aastaga on selle varu vähenenud 84 miljardilt dollarilt 16 miljardile) on heaolufond viimastel aastatel püsinud suhteliselt puutumatuna (sama ajaga on maht kahanenud ligi 90 miljardilt dollarilt 75 miljardile).

Kreml üritab juba mitu aastat müüa Moskva-Kaasani kiirrongiliini ehitamise ideed hiinlastele, esitades seda kui esimest osa tulevasest kiirrongiliinist Moskvast Pekingisse (5700 km linnulennult). Vahepeal oli Hiina juba peaaegu nõus andma ehitamiseks oma tehnoloogia ja seda ka osaliselt rahastama, kuid lõplikule kokkuleppele pole seni jõutud. «Hiina on alati nõudnud garantiid nende investeeringu kasumlikkusele, kuid Venemaale ei ole see vastuvõetav, sest projekt on kahjumlik algusest peale,» lausu Davletšin.