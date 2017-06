Video: Kuninganna Elizabeth II pidas briti parlamendi avaistungul traditsioonilise kõne

Valitsusprogrammi osana esitas kuninganna ka kaheksa seaduseelnõu Suurbritannia Euroopa Liidust väljaviimiseks.

Teiste seas märkis ta suurt tühistamisseadust (Great Repeal Bill) olemasolevate ELi seaduste muutmiseks ning eraldi eelnõusid tolli, kaubanduse, immigratsiooni, kalanduse ja põllumajanduse valdkonnas.

Kuninganna ütles, et suure tühistamisseadusega tühistatakse 1972. aastal vastu võetud Euroopa ühenduste akt (European Communities Act), mis käsitleb Suurbritannia liikmesust.

Kuninganna ei maininud kõnes USA presidendi Donald Trumpi kavandatud Suurbritannia-visiiti, mis seab selle toimumise kahtluse alla.

«Minu valitsuse esmane ülesanne on tagada Euroopa Liidust lahkumiseks parim võimalik kokkulepe,» ütles kuninganna oma kõnes.

Ta lisas, et valitsus püüab saavutada võimalikult laiapõhjalist konsensust riigi tulevikuks väljaspool Euroopa Liitu.

May valitsus ei ole praegu lahkumisstrateegia küsimuses üksmeelne.

Ajakirjandus on kuulutanud, et Trump ei taha visiidile tulla, sest Briti avalikkus on selle vastu. Trumpi-vastasele petitsioonile on alla kirjutanud üle 1,8 miljoni inimese.

Istung pidi esialgse kava kohaselt toimuma 19. juunil, kuid valitsus lükkas selle pärast üldvalimistel saadud tagasilööki edasi.

Toorid kaotasid nimelt valimistel parlamendienamuse ja aega kasutati selleks, et oma manifesti sellest lähtuvalt kohendada.