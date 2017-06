Porošenko sai Washingtonis külma vastuvõtu osaliseks

Ukraina presidendil oli asepresident Mike Pence külastamise kõrval ette nähtud ka kiire kohtumine USA president Donald Trumpi ja julgeolekunõunik H.R McMasteriga.

Trump lausus kohtumisel ajakirjanikele, et USA ja Ukraina vaheliste suhete arendamisel on tehtud palju tööd. Valge Maja kajastas kohtumist lühikese ametliku teadaandega, mille kohaselt arutati rahumeelse lahenduse saavutamist Ida-Ukraina konfliktis, Porošenko reforme ja korruptsioonivastast võitlust.

Valgesse Majja jõudes ei võtnud Porošenkot vastu Trump, kes tavaliselt isiklikult külla saabuvaid riigijuhte tervitab. Porošenko olevat ilma erilise kära ja tseremooniata Valgesse Majja sisse kõndinud ning alustanud kohtumist asepresident Mike Pence-ga, kellel on kuulduste kohaselt Ukraina riigipeaga soojad suhted.

Ukrainale toetust näidates avalikustas Valge Maja uusi separatistide vastu suunatud sanktsioone. Rahandusminister Steve Mcnuhini sõnul on sanktsioonide eesmärgiks «survestada Venemaad, et nad jätkaks diplomaatilise lahenduse poole püüdlemist.»

Porošenko vastuvõtt on ebatavaline, sest Trumpil on kombeks kõiki külla sõitnud riigijuhte punasel vaibal tervitada. Suurejoonelise tervituse osaks on saanud isegi väikeriikide liidrid, kelle kokkupuude USA-ga on minimaalne.

Näiteks andis Trump koos Rumeenia presidendi Klaus Iohhannisega kaks nädalat tagasi pressikonverentsi. Esmaspäeval Washingtoni külastanud Panama president Juan Carlos Varela sai USA presidendi ning tema abikaasa sooja vastuvõtu osaliseks. Koos mindi jalutuskäigule ning sellele järgnes Varela ja Trumpi privaatne kohtumine Ovaalkabinetis.

Mõni varasemalt Pence-ga kohtunud riigipea on sarnaselt Porošenkole samuti tagasihoidlikult vastu võetud. Näiteks Jordaania kuningas Abdullah II kohtus asepresidendiga tema kodus ja USA riigipeaga ametlikult kokku ei saanud. Samuti ei pööratud Valges Majas erilist tähelepanu Hondurase presidendi Juan Orlando Hernandeze märtsis toimunud visiidile. Sellised tagasihoidlikud visiidid on siiski pigem erandiks.

CNN-i sõnul peaks Trumpil ja Porošenkol tegelikult küllaltki palju ühist olema. Mõlemad on poliitikas uued tegijad ning varasemalt ärimaailmas suuri tegusid teinud. Miljardärist Porošenko on Rosheni kommivabriku ja Ukraina ringhäälinguettevõtte Kanal 5 omanik. Trump on tuntud oma kinnisvaraimpeeriumi poolest.

Mitmed Valge Maja ametnikud on ümber lükanud väited selle kohta, et Porošenkot olevat solvatud ja väitsid, et tegelikult sai Ukraina president Trumpiga kohtumiseks rohkem aega kui teised riigipead. Trumpi esindajate sõnul ei ole iga visiit samasugune ja Porošenko sai Trumpi, Pence ja McMasteriga eraviisiliselt kohtuda.