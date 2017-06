NATO: Venemaa teavitagu õppustest varakult

«Tahaksime, et Venemaa naaseks režiimi, kus toimub Viini dokumendi kohaselt õppustest teavitamine, et vaatlejad saaksid võimaluse tulla ja näha, kuidas õppused kulgevad,» ütles Gottemoeller videopressikonverentsil Brüsselist.

Asepeasekretär sõnas, et «seda vastastikust tegevust tuleb arutada, sest see on väga tähtis just praegu.» Ta lisas, et NATO suviste õppuste hooaeg on alanud, augustis on aga Vene-Valgevene ühismanöövrid Zapad-2017.

Ta rõhutas, et igal riigil on õigus korraldada õppusi, kuid NATO adub piiridel kasvavat Vene survet.

«Kui me näeme, et õppusi valmistatakse ette viisil, et nendega võivad kaasneda mingid üllatused, pealegi ajal, mil Venemaa on agressiivne ka maailma muis osades, kutsub see esile mure,» ütles Goettemoeller.