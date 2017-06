Kesk-Aafrika Vabariigi relvakonflikti ohvrite arv kerkis sajani

Vägivald lahvatas riigi keskosas asuvas Bria linnas kristlastest koosneva Balaka-vastase koalitsiooni ja moslemitest endiste Séléka mässuliste vahel.

Olukord linnas on nii plahvatusohtlik, et Punase Risti meeskonnad ei ole julgenud tänavatel liikuda, et surnukehad matmiseks kokku korjata.

«Praegu ei julge keegi välja minna, sest kõik viitab sellele, et lahingud võivad iga hetk jätkuda, » ütles Bria katoliku koguduse vaimulik Gildas Gbeni ja lisas, et erinevatest linnaosadest tulnud inimeste jutu järgi on nad pidanud tänaval kümnetest laipadest üle astuma.

Linnapea Maurice Balekouzou ja mitme teise allika sõnul on ohvreid ligikaudu 100, ühenduse Piirideta Arstid informatsiooni kohaselt on kohalikesse haiglatesse toimetatud mitukümmend haavatut.

KAV-i valitsus ja mässuliste rühmitused allkirjastasid alles esmaspäeval Roomas peetud kohtumisel kohe jõustunud relvarahu.

KAV-i usu- ja kogukonnakonflikt puhkes 2013. aastal, kui valdavalt moslemitest Séléka mässulised võtsid võimu pealinnas Banguis. Peamiselt kristlastest Balaka-vastased omakaitserühmitused asusid vasturünnakule, surma sai tuhandeid inimesi ja kümned tuhanded olid sunnitud kodudest põgenema.

Nii 2015. aasta lõpus kui ka 2016. aastal oli olukord suhteliselt rahulik, kuid mõne kuu eest puhkesid lahingud taas. Séléka on nüüdseks lagunenud mitmeks rühmituseks ja mõned neist võitlevad omavahel. Brias käivad lahingud alates maikuust. Linnast on põgenenud 41 000 inimest.