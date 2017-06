Vene asevälisminister tühistas konsultatsioonid USA ametivennaga

Rjabkovi sõnul on 23. juunile kavandatud konsultatsioonivooru tühistamise aluseks USA teisipäevane otsus.

USA kehtestas teisipäeval Venemaale ja Ukraina separatistidele seoses olukorraga Ida-Ukrainas uued kaubandussanktsioonid ning kuulutas need välja ajal, mil USA president Donald Trump võõrustas Valges Majas oma Ukraina ametivenda Petro Porošenkot.

«On ilmne, et see on poliitiline kingitus Porošenkole, kes parasjagu viibib Ühendriikides,» ütles Rjabkov ministeeriumi veebiküljel avaldatud kommentaaris.

USA mõistis Venemaa taolise sammu hukka, kuid märkis, et jääb avatuks dialoogile Venemaaga seoses «pahameele allikatega» kahepoolsetes suhetes, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert.

«Meie seisukohast, ja mida on ka minister (Rex) Tillerson teinud selgeks, on palju teemasid, mille üle arutada. Me jääme avatuks tulevikudiskussioonidele,» ütles Nauert ajakirjanikele kolmapäeval.

Uued sanktsioonid rakendusid ka ajal, mil USA seadusandjad üritavad kehtestada Venemaale uusi sanktsioone ning piirata Valge Maja õigust ühepoolselt tühistada sanktsioone, mis kehtestati Moskvale väidetava sekkumise eest mullustesse USA presidendivalimistesse.

USA rahandusministeeriumi teatel laiendati sanktsioone üksikisikutele ja organisatsioonidele, mis on seotud Ida-Ukrainas vältava konfliktiga. Sanktsioonid jäävad jõusse, kuniks Venemaa täidab 2014. ja 2015. aastal sõlmitud Minski lepetes võetud kohustused.