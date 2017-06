Kongo toob oma rahuvalvajad KAV-ist süüdistuste tõttu ära

ÜRO ametnikud olid juba esmaspäeval otsusest meediat teavitanud ja öelnud, et see kinnitatakse ametlikult lähipäevil.

"President Denis Sassou Nguesso valitsus otsustas missioonil viibivad väed koju tuua seoses kerkinud süüdistustega," edastati ÜRO teadaandes.

Otsus järgnes ÜRO MINUSCA missiooni komandöri raportile, milles hoiatati Brazzaville'i, et see kas astub samme sõdurite ohjeldamiseks või on sunnitud nad koju tooma.

Senagali kindralleitnant Balla Keita ütles ÜRO peakorteris, et ta on sel aastal saatnud juba kuus kirja pataljoni komandörile seoses süüdistustega seksuaalses väärkohtlemises, kütuse smugeldamises ja distsipliini puudumises Kongo sõjaväelaste seas.

629 rahuvalvajat, mis on paigutatud KAV-i suuruselt kolmandasse linna Berberatisse, on Kongo ainus panus ÜRO rahuvalvemissioonidesse.

Kesk-Aafrika Vabariigis on samal ajal taas hoogustunud usuvägivald, mis on nõudnud vähemalt 100 inimese elu. Vägivald lahvatas riigi keskosas asuvas Bria linnas kristlastest koosneva Balaka-vastase koalitsiooni ja moslemitest endiste Séléka mässuliste vahel.

Olukord linnas on nii plahvatusohtlik, et Punase Risti meeskonnad ei ole julgenud tänavatel liikuda, et surnukehad matmiseks kokku korjata.