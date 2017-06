USA president õnnitles Saudi Araabia värsket kroonprintsi

"President ja krooniprints väljendasid pühendumist tihedale koostööle arendamaks ühiseid eesmärke julgeoleku, stabiilsuse ja heaolu saavutamiseks Lähis-Idas ning ka laiemalt," kirjeldati teadaandes telefonivestlust.

Kuningas Salman nimetas kolmapäeval oma mõjuvõimsa poja uueks kroonprintsiks ning vallandas siseministri kohalt ja eemaldas pärilusjärjekorrast senise kroonprintsi Mohammed bin Nayefi. See tähendab, et kuninga poeg on nüüd troonipärilusjärjekorras esimene.

Kroonprints Salman nimetati ka asepeaministriks ning jätkab kaitseministrina. Lisaks jääb talle oluline roll riigi majanduse kujundamisel.

Saudi meedia teatel toetas kuninga otsust riigi kuningakoja 34 tippliikmest 31. Monarh andis kuningakoja tippudele ühtlasi korralduse vanduda Mekas kolmapäeva õhtul korraldatud tseremoonial uuele kroonprintsile truudust.