ISIS üritas Mosuli ajaloolist mošeed juba varem hävitada

Kohalike elanike sõnul üritas terrorirühmitus mošeed maatasa teha juba 2014. aastal, eesmärgiga hävitada pühamud ja hauad, mida austasid nii moslemid kui ka teist usku inimesed. ISISe arvates oli tegu ebajumala kummardamisega.

Kohalike sõnul moodustasid inimesed toona mošee juures inimketi, et lõhkeainet kandnud terroriste pühakojast eemal hoida. Sel korral õnnestus äärmuslaste plaan nurjata, aga kohalikud elanikud olid kindlad, et kurikaelad naasevad ja hävitavad mošee.

Sellest hoolimata oli pühakoda veel Iraagi valitsusvägede ja USA koalitsiooni poolt 2016. aasta oktoobris alustatud Mosuli vabastamise ajal püsti. Kolmapäeva õhtul panid ISISe võitlejad pealetungi juhtiva Iraagi ohvitseri sõnul toime järjekordse ajaloolise kuritöö ja hävitasid mošee.

Al-Nuri mošee juures asunud al-Hadba minarett oli üks Mosuli vanalinna kuulsaimatest ehitistest. Silindrikujuline minarett oli ehitatud Iraani-stiilis laotud tellistest ning selle tipus asus valge krohvitud kuppel.

Tõeliselt omanäoliseks tegi minareti see, et torn vajus oma telgjoonest 2,5 meetrit kaldu. Just seetõttu hakati seda tundma Küürselja nime all. Valmimisel oli minareti kõrguseks 45 meetrit.

Legendi järgi kummardas minarett prohvet Muhamedile, kui ta taevasse tõusis. Loogikat on sellest jutust raske leida, sest prohvet suri mitu sajandit enne minareti ehitamist.

Ekspertidel on minareti huvitava kuju kohta pakkuda hoopis tõenäolisemad selgitused. Nende sõnul põhjustasid minareti vajumise kirdetuuled, päikese mõju tellistele või kehva koostisega segu, mida kasutati telliste ladumisel.

Iraani-Iraagi sõja ajal Mosulit tabanud pommid hävitasid maa-alused torud, millest välja voolanud reovesi kahjustas torni vundamenti ning 2012. aastal hoiatas UNESCO, et torn on varisemisohtlik. 2014. aasta juuni alguses anti teada, et alustatakse minareti taastamise ja kindlustamisega. Paraku algasid Mosulis samal nädalal lahingud ning torni taastamiseni ei jõutudki.

2014. aasta juuni lõpus kuulutas ISIS välja kalifaadi, nimetas Abu Bakr al-Baghdadi kaliif Ibrahimiks ja nõudis lojaalsust kogu maailma moslemitelt. Selles samas al-Nuri mošees pidas al-Baghdadi 2014. aasta juuli alguses reedese jutluse, mis oli tema esimeseks avalikuks esinemiseks, vahendab BBC.