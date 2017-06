Video: Trump tahab ehitada müüri, mis maksaks oma ehituskulud kinni

Iowa osariigis peetud esinemisel ütles Trump, et päikesepaneelid toodaksid odavalt energiat ning aitaksid maksta müüri ehitamise eest.

«Päris hea kujutlusvõime, eks? Hea mõte? See oli minu idee,» kiitis Trump ennast. Reaalsuses olid ehitusfirmad juba varem päikesepaneele oma esitatud kavandites ära märkinud.

Valimiskampaania jooksul lubas Trump korduvalt USA-Mehhiko piirile müüri ehitada, et peatada narkokaubandus ja takistada illegaalsete immigrantide saabumist Ühendriikidesse. Trump tahtis panna Mehhiko riigi müüri eest maksma, aga naaberriigi president Enrique Peña Nieto laitis selle plaani maha.

«Me mõtleme millestki unikaalsest, me räägime ju ikkagi lõunapiirist. Seal on palju päikest ja soojust. Me kaalume müürile päikesepaneelide kinnitamist. Niimoodi peab Mehhiko oluliselt vähem maksma ja see on hea, eks?» ütles Trump eile Iowas.

Rohkem kui 200 ehitusfirmat on praeguseks hetkeks esitanud kavandid müüri ehitamiseks. Nende hulgas oli ka Gleason Partnersi nimeline Las Vegase ettevõte, kelle kavand nägi ette müüri ehitamist terasest, betoonist ja päikesepaneelidest, kirjutab BBC.

Gleason Partnersi sõnul tasuksid päikesepaneelid ennast kiiresti ära ja suudaksid müüri ehitamisele kulunud raha vähem kui 20 aastaga tagasi teenida.

Video: BBC