May: Londoni põlengu põhjustanud fassaadikatet kasutatakse mujalgi

Peaminister teatas, et testide tulemusena on selgunud, et kergesti süttivat fassaadikatet esineb ka teistel hoonetel. May sõnul on kohalikke võime ja päästetöötajaid sellest teavitatud ning nad võtavad kasutusele kõik vajalikud meetmed, et ehitiste ohutus kindlustada.

May teatel on ettevaatusabinõuna alustatud kõikide ohutusnõuete eiramises kahtlustatud kõrghoonete osas fassaadikatte testidega.

«Paljud testid on näidanud, et materjal on süttiv,» sõnas May parlamendis. Ta kutsus üles kõiki kõrghoonete omanikke nii kiiresti kui võimalik ehitusmaterjali näidiseid saatma. Tulemustest teavitatakse ka kohalikke võime ja päästetöötajaid.

«Me ei saa paluda inimestel elada ohtlikes majades,» lisas May.

Peaminister rõhutas, et tragöödiat ei kasutata põlengus kannatada saanud inimeste seas immigratsioonikontrollide läbiviimiseks.