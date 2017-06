Iraagi peaminister: ISIS tunnistas ametlikult oma kaotust

Iraagi valitsusjõudude sõnul lasid terroristid pühakoja õhku selleks, et takistada edasitungivaid keskvalitsuse vägesid. ISIS teatas omakorda, et mošee hävitas ameeriklaste lennuk – Washington on seda väidet eitanud.

Just rohkem kui 800 aastat vana mošee oli koht, kus ISISe juht Abu Bakr al-Bagdadi nõudis 2014 juulis oma järgijatelt truudust, vaid mõni päev hiljem pärast oma niinimetatud kalifaadi väljakuulutamist.

Mošee aastal 2008. Foto: Scanpix

Kultuuripärandi alla kuuluva mošee hävitamine leidis laialdast hukkamõistu. «See on kuritegu Mosuli ja kogu Iraagi vastu ja tõend sellest, miks peab selle brutaalse organisatsiooni hävitama,» lausus Ühendriikide kindralmajor Joseph Martin.

Iraagi peaminister Aider al-Habadi kommenteeris, et terroristide tegu on kui ametlik tunnismärk sellest, et ISISt on tabanud kaotus. Alates mullu oktoobrist kestnud lahingutest on linna üritanud võtta tagasi kurdivõitlejatest, Iraagi nii sunniitlikest kui šiiitlikest hõimudest ja Ühendriikide õhutoest koosnev koalitsioon. Mosuli idaosa kuulutati ametlikult vabastatuks jaanuaris, end ida pool on edasiminek olnud aeglasem.

Satelliitpilt hävinud mošeest. Foto: AP/Scanpix

ÜRO on hoiatanud, et linnas võib olla veel 100 000 tsiviilisikut. Iraagi väejuhatuse hinnangul võib Mosulis peituda endiselt maksimaalselt 300 ISISe võitlejat, võrreldes ligi 6000-pealise väega oktoobris.

Teisipäeval teatas riigitelevisioon, et vanalinnas lõksus olnud tsiviilelanikud on nüüdseks vabastatud. Samas avaldasid ameeriklased, et linn pole veel täielikult ISISe kontrolli alt väljas.

Aastal 1172 ehitatud al-Nuri mošee oli linna kõige kuulsam sunniitlik pühakoda. Oma nime sai see moslemite väejuhi Nuri al-Din Mahmoud Zangi järgi, kes sai kuulsaks ristirüütlite vastu sõdides.

Varem on ISIS hävitanud peamiselt islamieelsesse ajastusse ja šiiitidele kuuluvaid mälestisi ja ehitisi. Vaatlejate hinnangul näitab al-Nuri mošee hävitamine, et rühmitis on Mosuli kaotamisest viidud meeleheitele.