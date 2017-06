Video: elu Tšetšeenia geide piinavanglas

Arguni linnas asuvat vanglat juhtinud siseministeeriumi esindaja Ajub Katajev põhjendab, miks on süüdistused geide piinamise kohta absurdsed. «Kujutlege, et nad on geid – kas meie, tšetšeenid, üldse suhtleksime nendega?» küsib ta. Tšetšeen lisab: isegi kui omasooiharad on olemas, siis ei tahaks tema alluvad neid puudutadagi, peksmisest rääkimata.

Katajev küsis ka oma alluvatelt, kas neid on kunagi kästud geisid arreteerida või piinata. «Ei!» kõlas ühine vastus.

Tšetšeenia geide kohtlemise vastu meelt avaldav aktivist Berliinis. Foto: John Macdougall/AFP/Scanpix

Isevalitseja Ramza Kadõrovi juhitud Tšetšeenia ametnikud on kuuldusi geide vastu suunatud kampaaniast eitanud ja väitnud korduvalt, et vabariigis neid ei leidugi.

Lääneriikides puhkesid uudiste peale arvukad meeleavaldused ja demonstratsioonid. Asja lubas lähemalt uurida ka Vladimir Putini administratsioon.

Vaata videost, kuidas suhtuvad tšetšeenid geidesse.