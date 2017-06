Tusk: Brexiti võiks ümber keerata

Tusk pöördus ajakirjanike poole enne ELi Brüsseli tippkohtumist, kus Briti peaministrilt Theresa Maylt oodatakse Brexiti-plaanide tutvustamist. Tusk andis mõista, et protsessi võib veel muuta.

«Mõned mu Briti sõbrad on küsinud, kas Brexitit on võimalik tagasi keerata, ja kas ma kujutan ette, milline on tulemus, kui Ühendkuningriik jääb Euroopa Liidu osaks,» rääkis Tusk.

«Ma ütlesin neile, et Euroopa Liit on ehitatud unistustele, mille saavutamine tundus võimalik – nii et mine tea,» vastas endine Poola peaminister. «Võite öelda, et ma olen unistaja, aga ma ei ole ainuke,» lisas ta 1971. aastast pärineva rahuoodi sõnadega.

Suurbritannia referendumist EL-ist lahkumiseks möödub reedel aasta.

Ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütlesid eelmisel nädalal, et Suurbritannia ühendusse jäämiseks on uks lahti.