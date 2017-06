Merkel ootab Eestilt digitaalse ühisturu edasiliikumist

«Me peame tempot tõstma, sest maailm ei oota meid järele. Euroopa ei ole selles valdkonnas juhtrollis ja minu hinnangul peaks meil olema ambitsioon juhtida,» ütles Merkel Euroopa Ülemkogule saabudes ajakirjanikele.

Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval, et Euroopa Liidu liidrid jätkavad alanud Euroopa Ülemkogul Bratislava ja Rooma vaimus tähtsat tööd kaitse, julgeoleku, rände ja kaubanduse teemadel.

«Mul on hea meel, et tänane Ülemkogu viib Euroopat palju lähemale andmepõhisele majandusele. Need teemad on kõik väga tähtsad ka Eesti eesistumise ajal,» ütles Ratas Ülemkogule saabudes ajakirjanikele.

Eesti võtab Euroopa Liidu eesistumise Maltalt pooleks aastaks üle 1. juulil.