Tusk: ELi liidrid kiitsid heaks süvendatud kaitsekoostöö käivitamise

«PESCO on ajalooline samm, mis lubab ELil liikuda süvendatud kaitsekoostöö poole. Meie eesmärk on olla ambitsioonikas ja kaasav. Kõigil liikmesriikidel on võimalus liituda,» lausus Tusk pärast Ülemkogu esimest töösessiooni pressikonverentsil.

Kolme kuu jooksul lepivad liikmesriigid kokku PESCO kriteeriumid, lisas ta.