BBC: May sõnul lubatakse ELi kodanikel Suurbritanniasse jääda

May andis Brüsselis õhtusöögil ELi liidritele lubaduse, et ühelgi seaduslikult Ühendkuningriigis elaval ELi kodanikul ei paluta riigist lahkuda siis, kui Ühendkuningriik EList lahkub, ütles Briti valitsusallikas.

BBC andmeil ütles Briti peaminister, et kõigile vähemalt viis aastat Ühendkuningriigis elanud ELi kodanikele antakse riiki elama asunud ELi immigrandi staatus, millega nad säilitavad ligipääsu Briti tervishoiu- ja haridussüsteemile ning sotsiaaltoetustele.

Neile, kes saabuvad pärast viieaastase residentsuse arvutamise lõppkuupäeva, ent enne Brexiti jõustumist 2019. aasta märtsis, antakse kaheaastane ajapikendus oma immigrandistaatuse reguleerimiseks võimalusega saavutada hiljem elaniku staatus, vahendas BBC.

May teatas, et ettepanekud kinnitatakse vaid siis, kui ELi riikides elavatele Briti kodanikele tagatakse samasugused õigused.

Samas lükkas Briti valitsusjuht tagasi ELi liidrite nõudmise anda Suurbritannias elavate kodanike õiguste tagamine ja nendega seotud vaidluste lahendamine ELi kohtu järelevalve alla. «Lubadused, mille me ELi kodanikele andsime, sätestatakse Ühendkuningriigi seadustes ja on jõustatavad meie kõrgelt austatud kohtute kaudu,» vahendas allikas May sõnu.

BBC andmeil ütles May ELi kolleegidele, et Briti valitsus ei soovi ühegi riigis elava ELi kodaniku lahkumist ega perede lõhkumist. Tema visandatud kokkulepe annab peaministri sõnul kindlustunde enam kui kolmele miljonile Suurbritannias elavale ELi kodanikule, kes on sidunud oma elu riigiga, loonud seal pere, teinud karjääri ja sedavõrd palju Briti ühiskonda panustanud.

May teatas varem, et esitab neljapäeva õhtul ELi kolleegidele ettepanekud Suurbritannias elavate ELi kodanike õiguste tagamisest pärast Brexitit ning sellest, kuidas London näeb ELis elavate Briti kodanike õiguste kaitsmist.

Briti ja ELi läbirääkijad alustasid esmaspäeval kõnelusi Suurbritannia lahkumiseks EList. Läbirääkimiste lõpuleviimise tähtaeg on 2019. aasta märts.