Tusk: EL-i liidrid valivad kahele agentuurile uue asukoha novembris

"Kokku lepitud. EL27 otsustab novembris hääletusel praegu Ühendkuningriigis asuvate agentuuride ümberpaigutamise. Kinnitab EL27 ühtsust. Vähendab Brexitist tingitud ebakindlust," säutsus Tusk Twitteris pärast Euroopa Ülemkogu avapäeva lõppu.

Suurbritannias asuvad EL-i ravimi- ja pangandusamet, millele tuleb riigi EL-ist lahkumise tõttu leida uus asukoht.

Esmalt peavad kandidaatlinnad esitama 31. juuliks oma kandidatuuri. Septembris asub kandidaate hindama Euroopa Komisjon. Euroopa Ülemkogu korraldab oktoobris kandidaatide üle poliitilise arutelu ning otsustab agentuuride uued asukohad novembris salajasel hääletusel.

Tuski sõnul jõudsid EL-i liidrid kokkuleppele ka agentuuridele uue asukoha valimise kriteeriumites.

Agentuuridele valitakse uued asukohad kuue kriteeriumi alusel:

1) kindlus, et agentuuri on võimalik Ühendkuningriigi lahkumiskuupäevaks uude asukohta ümber paigutada ja see on suuteline alustama seal oma funktsioonide täitmist

2) asukoha ligipääsetavus

3) agentuuri personaliliikmete lastele kohaste haridusasutuste olemasolu

4) personaliliikmete abikaasadele ja lastele kohase ligipääsu tagamine tööturule, sotsiaalkindlustusele ja raviteenustele

5) agentuuri tegevuse järjepidevuse tagamine

6) agentuuride EL-i sisene geograafiline jaotus

Favoriidid ravimiameti uuele asukohale on Amsterdam, Kopenhaagen, Lille, Stockholm ja Barcelona, vahendab AFP. Pangandusameti uuele asukohale pretendeerijate seas on Frankfurt, Luxembourg, Pariis ja Praha. Mõlemat agentuuri soovivad võõrustada Viin, Dublin ja Varssavi.