Idaho suurim mammutipuu teisaldatakse haigla laiendustööde tõttu

1912. aastal istutatud hiidsekvoia on olnud Boise'i maamärk juba aastakümneid.

Mammutipuu mahasaagimine oleks odav, kuid haigla ei soovi pälvida kogukonna hukkamõistu.

St Luke's Health System kulutab 300 000 dollarit 30-meetrise puu teisaldamiseks kaks kvartalit edasi linnamaale.

"Me mõistame selle puu tähtsust kogukonnale," ütles haigla kõneisik Anita Kissée, rõhutades, et mammutipuu mahasaagimine ei tulnud kordagi kõne alla.

Texases baseeruv firma Environmental Design, mis on spetsialiseerunud suurte puude teisaldamisele ja transportimisele, kavatseb tõsta sekvoia reede pärastlõunal spetsiaalsetele täispuhutavatele rullidele. Puu alustab teekonda laupäeva keskööl ja saabub uude kohta pühapäeva lõunal.

"Me tahame olla äärmiselt ettevaatlikud tagamaks, et kõik läheb hästi," ütles ettevõtmist juhatav David Cox.

Tegemist on suurima puuga, mida kompaniil on tulnud kunagi teisaldada. Puu ümbermõõt on maapinnal kuus meetrit. Tema üldkaal koos juurte ja mullapalliga on orienteeruvalt 363 tonni.

Coxi sõnul on tõenäosus, et sekvoia teisaldamise üle elab, umbes 95 protsenti. Kui puu elama jääb, võib see olla veel mitu sajandit Boise'i maamärgiks.

"Ma ütleksin 300-500 aastat vähemalt," sõnas Cox. "See on veel noor puu."