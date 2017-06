Moskva: Vene laevadel tulistati rakette Süüria ISISe sihtmärkide pihta

Raketirünnakutest teavitati aegsasti ka Türgi ja Iisraeli sõjaväge, ütles ministeerium, kuid ei maninud USA-d.

Venemaa teatas esmaspäeval Vene-USA Süüria õhuruumis vahejuhtumite vältimise memorandumi alusel koostöö lõpetamisest, kuna USA sõjaväelased lasid alla Süüria valitsusväe lennuki Su-22. Moskva süüdistas Washingtoni hoiatamatajätmises.

Vene kaitseministeerium ütles reedel, et Vahemere idaosas paiknevad sõjalaevad Admiral Essen ja Admiral Grigorovitš ning allveelaev Krasnodar tulistasid kuus Kalibr-raketti ISISe juhtimiskeskuste ja relvaladude pihta Süüria Hama provintsis.

«Ootamatu raketirünnaku tulemusena hävitati Hama provintsi Aqirbati piirkonnas ISISe terroristide juhtimiskeskused ning suured relva- ja laskemoonalaod,» ütles ministeerium.

Seejärel andsid Vene lennukid õhulöögi, mis hävitas ülejäänud ISISe võitlejad ja nende rajatised.

Eelmistest rünnakutest teatas Vene kaitseministeerium 31. mail, siis olid sihtmärgid Palmyra ümbruses.

Täna ütles ministeerium, et ISIS on hakanud sel nädalal Hama provintsis öö varjus vägesid liigutama ning kasutab suuri hooneid juhtimiskeskuste ja relvaladudena. Manöövri eesmärk on taanduda Raqqast Palmyra poole.