Juncker: ma ei tea, missugust Brexitit May tahab

«Ei,» ütles Juncker Brüsselisse Euroopa Ülemkogule saabudes vastuseks Briti ajakirjaniku küsimusele, kas ta saab aru, missugust Brexitit Briti valitsus tahab.

«See on esimene samm, aga see pole piisav,» ütles Euroopa Komisjoni president vastuseks teise Briti ajakirjaniku küsimusele, kas Theresa May eile õhtul tehtud ettepanek Suurbritannias elavate ELi kodanike õiguste tagamisest on samm õiges suunas.

ELi liidrid arutavad Euroopa Ülemkogu teisel päeval peamiselt rände- ja majandusküsimusi.