Video: Trumpi toetajaid jätab presidendi Venemaa-juurdlus külmaks

BBC ajakirjanik Rajini Vaidyanathan sõitis Iowa osariiki ja küsitles sealseid Trumpi toetajaid.

Sellised olid nende vastused:

«Kõik tahavad keskenduda vaid Venemaa küsimusele ja see on nii võlts.»

«Venemaa ei sega mind absoluutselt. See juurdlus on kestnud seitse-kaheksa kuud ja ei midagi.»

«Ausalt öeldes, ma ei muretse üldse.»

«Miks ma peaksin selle tõttu murelik olema? Mille pärast üldse? Juurdlus ei tähenda ju, et ta oleks süüdi.»

Üks intervjueeritavatest ütleb sule sappa saanud endise FBI direktori James Comey pildi peale, et see mees ajab tal südame pahaks. «See mees ajab mind oksele. Ta on libedik ja petis. See mees ei ole mees.»

Sama meelt on ka teised. «Ta ei meeldi mulle. James Comey on valetaja.»

«Kõik, mis ta rääbib on vale. Ta on seotud sellevalskust täis Hillary gängiga.»

«Lekitaja. Valetaja. Ma ei usus teda ja mis ta ütleb.»