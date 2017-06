Tusk: May ettepanek ei vastanud ootustele

«May teavitas meid oma ettepanekust kodanike õiguste kohta, mis on ELi jaoks prioriteet number üks. Minu esimene mulje on, et Ühendkuningriigi pakkumine ei vasta meie ootustele ja see võib olukorda halvendada,» lausus Tusk Ülemkogu järel ühisel pressikonverentsil Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Malta peaministri Joseph Muscatiga.

Ülemkogu eesistuja sõnul kulutasid ELi valitsusjuhid kahepäevasel tippkohtumisel Brexitile väga vähe aega.

BBC andmeil ütles Briti peaminister neljapäeva õhtul ELi kolleegidele, et kõigile vähemalt viis aastat Ühendkuningriigis elanud ELi kodanikele antakse riiki elama asunud isiku staatus, millega nad säilitavad ligipääsu Briti tervishoiu- ja haridussüsteemile ning sotsiaaltoetustele.

Neile, kes saabuvad pärast pärast viieaastase residentsuse arvutamise lõppkuupäeva, ent enne Brexiti jõustumist 2019. aasta märtsis, antakse kaheaastane ajapikendus oma immigrandistaatuse reguleerimiseks võimalusega saavutada hiljem elaniku staatus, vahendas BBC.

Kuupäeva, mille alusel hakatakse Ühendkuningriigis elamise aega arvutama, ei ole veel teatavaks tehtud, kuid see ei ole enne 29. märtsi 2017 ega pärast 30. märtsi 2019, mil Suurbritannia peaks ametlikult EList lahkuma.