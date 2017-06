Lavrov nimetas mõttetuseks muret õppuste Zapad pärast

«Nutt ja hala meie õppuste pärast Valgevenes ei ole esmakordne. Me valmistume praegu õppusteks Zapad 2017 (Lääs 2017), paari aasta eest olid õppused Štšit Sojuza 2015 (Liidu Kilp 2015). Siis oli kuulda neid samu karjeid, et nüüd Vene väed sisenevad justkui õppusteks ja jäävad sinna sajanditeks ning okupeerivad Valgevene vabariigi,» ütles Lavrov usutluses Valgevene meediale.

«Ilmselt on hullemat jampsi endale raske ette kujutada, kui jutt on poliitikutest, kes pretendeerivad teatavale auväärsusele Euroopa Liidus,» ütles minister.

Tema sõnul on nii Venemaa kui Valgevene korduvalt ümber lükanud kuuldused selle kohta, et Venemaa valmistub õppuste kattevarjus vägesid Valgevenesse viima.

«Meie kolleegid NATO-s on hästi teadlikud, et neil on olemas kutse nendele õppustele ning et need korraldatakse läbipaistvalt,» lisas ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsus teisipäeval Venemaad üles tagama läbipaistvust juuni lõpus Läänemerel toimuval Hiina ja Vene laevastiku ühisõppusel ning septembri lõpus aset leidval Vene-Valgevene ühisõppusel Zapad-2017.

Leedu sõjaväeluure sõnul matkivad Venemaa ja Valgevene õppusel Zapad sõda NATO-ga, mistõttu võivad aset leida piiriprovokatsioonid.