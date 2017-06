Trumpi väitel soovis ta lindijutuga tagada Comey ausust

Trump tegi neljapäeval lõpu kuu aega kestnud spekulatsioonidele, kinnitades Twitteris, et ei ole kunagi salvestanud ega oma mingeid salvestisi eravestlustest Comeyga.

Reedel avaldatud usutluses ütles Trump: «Kui ta sai aru, teate küll, et võivad olemas olla salvestised, olgu siis valitsuse omad või mingid muud, ning kes teab, ma arvan, et tema jutt võis muutuda.»

Küsimusele, kas ta soovis tagada, et Comey oleks aus, vastas Trump: «Ma ei olnud väga rumal, seda ma võin öelda. Ta tunnistas, et ma rääkisin õigust.»

Comey tunnistas juuni algul senatikomiteele, et lekitas enda märkmed kohtumistest Trumpiga eesmärgil, et Venemaa mõjutustegevust uurivat juurdlust asuks juhtima eriprokurör.

Comey langetas otsuse memod lekitada mõned päevad pärast vallandamist 9. mail. Vallandamine leidis aset ajal, mil pinged ümbritsesid FBI juurdlust Venemaa püüdlustesse mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimisi.

Lekitamise tingis Trumpi säuts 12. mail, milles riigipea hoiatas, et Comey parem lootku, et meie vestlustest pole ühtegi lindistust enne, kui ta hakkab meediale lekitama.

Comey ütles juuni algul senati õiguskomiteele, et ta vallandati ilmselt Venemaa-juurdluse tõttu. FBI eksdirektor kinnitas ütlusi andes, et Trump isiklikult ei ole uurimise all.

Trump on öelnud, et Comey tunnistus senatikomitees vabastas ta täielikult ja lõplikult süüst.